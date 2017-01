Biggen met menselijk cellen 'geboren'

LA JOLLA - Wetenschappers van het Salk Instituut in La Jolla, Californië hebben de geboorte, beter gezegd de abortus, begroet van biggetjes met menselijke celkenmerken. Ze slaagden erin menselijke stamcellen in een vroeg stadium te implanteren in varkensembryo's. Het is voor het eerst dat dit lukt met twee grote, in de verte verwante soorten.

Door ANP - 27-1-2017, 14:10 (Update 27-1-2017, 14:10)

De zeugen die als surrogaatmoeder fungeerden, hadden in theorie ruim 150 hybride jongen kunnen werpen maar de draagtijd werd beperkt tot 28 dagen, een kwart van de normale zwangerschapsperiode. ,,Dat was lang genoeg voor ons om te proberen te begrijpen hoe cellen van mens en varken zich vermengen zonder ethische bekommernis over een volgroeide kruising'', zei teamleider Juan Carlos Izpisua in het vakblad Cell.

De chimaera's, vernoemd naar mythologische voorbeelden uit de klassieke oudheid, waren grotendeels varken en voor een klein deel (1 op de 10.000 cellen) mens. De onderzoekers denken hiermee een belangrijke stap gezet te hebben op weg naar het kweken van menselijk weefsel en organen voor transplantatiedoeleinden. ,,Zover zijn we nog lang niet'', aldus Izpisua.