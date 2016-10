Walvisskelet van 11 miljoen jaar gevonden

GROSS PAMPAU - Amateurpaleontologen hebben in een grindgroeve bij Hamburg het skelet van een naar schatting 11 miljoen jaar oude walvis gevonden. Een specialist van het Berliner Museum für Naturkunde zei donderdag dat zo'n vondst in Midden-Europa uniek is.

Door ANP - 6-10-2016, 14:23 (Update 6-10-2016, 14:23)

De amateurs die de resten van het dier ontdekten, zijn maanden bezig geweest om de resten van de baleinwalvis bloot te leggen. Deze soort leefde 11 miljoen jaar geleden in wat nu de Noordzee is. Niet ver van de vindplek werd onlangs het skelet van de voorloper van de zeehond ontdekt.