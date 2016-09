Bliksemflits legt 321 kilometer af

OKLAHOMA - Ook bliksemschichten kunnen een wereldrecord breken. De World Meteorological Organization (WMO) meldt dat twee bliksemschichten een wereldrecord hebben gebroken. In 2007 legde een bliksem in het Amerikaanse Oklahoma een afstand van 321 kilometer af. In 2012 werd er in Zuid-Frankrijk een bliksemschicht gemeten die 7,74 seconden deed over z'n elektrische ontlading.

Door ANP - 15-9-2016, 19:41 (Update 15-9-2016, 19:41)

De vaststelling volgt na een analyse van historische bliksemdata. Het is voor het eerst dat de extreme 'flitsfeiten' geregistreerd worden in het officiële archief van de WMO. Hierin staan records vermeld over hitte, kou, windsnelheid, regen en andere meteorologische gebeurtenissen.

Bliksem vormt een groot gevaar en eist elk jaar vele mensenlevens, zegt Petteri Taalas, secretaris-generaal van de WMO. Nu er meer en betere manieren zijn om de bliksem te registreren en bestuderen, kunnen we op zoek naar manieren om de publieke veiligheid te vergroten, aldus Taalas.