ANP Google regelt protest tegen inreisverbod VS

MOUNTAIN VIEW - Alphabet, het moederbedrijf van Google, regelt het protest van Silicon Valley tegen het Amerikaanse inreisverbod. Alphabet heeft contact met een advocatenkantoor in Washington. Andere bedrijven willen meedelen in de kosten die Alphabet maakt. Alphabet is van plan om dat aanbod te accepteren, aldus persbureau Bloomberg.

Door ANP - 7-2-2017, 10:27 (Update 7-2-2017, 10:27)

Ongeveer 120 techbedrijven vechten samen bij de rechter het besluit van de nieuwe president Donald Trump aan. Onder de deelnemers zijn bekende namen als Facebook, Apple, Microsoft, Snapchat, Twitter, Netflix, Spotify, GoPro, Dropbox, eBay, LinkedIn, Uber, Airbnb, Tesla, Intel, Pinterest en Wikipedia.

Amazon doet niet mee, maar wil zelf actievoeren tegen het verbod. IBM en Oracle houden zich afzijdig.