ANP Apple komt met nieuwe poort voor accessoires

CUPERTINO - Apple maakt binnenkort een nieuwe poort beschikbaar voor accessoiremakers, bericht 9to5mac maandag. Van de specificaties van de Ultra Accessory Connector of UAC is een zogeheten developer preview naar bedrijven die producten met een officiële Made-for-iPhonelicentie maken.

Door ANP - 6-2-2017, 22:00 (Update 6-2-2017, 22:00)

De UAC-poort is iets minder dik dan USB-C en half zo breed als zowel USB-C en de Lightning-poort zoals die op de iPhone en iPad zit. De nieuwe aansluiting is bedoeld voor apparaten zoals koptelefoons waar beperkte ruimte is voor een aansluiting. Koptelefoons worden ook specifiek door Apple genoemd in de specificaties. Of Apple gebruik van de UAC voor andere apparaten toe gaat staan, is niet duidelijk.

Apple laat accessoiremakers kabels maken met een Lightning- en een UAC-uitgang, een USB- en een UAC-uitgang of een 3,5mm jack en een UAC-uitgang. Daardoor kunnen koptelefoons met een UAC-poort met alle Apple-apparaten verbonden worden.

Wanneer de UAC-poort wordt geïntroduceerd is nog onbekend. Doorgaans wordt een developer preview enkele maanden voor de introductie van een nieuwe poort vrijgegeven.