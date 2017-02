Nederland worstelt met bewijslast hacken

DEN HAAG - Het moeilijkste in het tegengaan van cyberoperaties tegen Nederland is de bewijslast. Dat heeft minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken vrijdag gezegd.

Door ANP - 3-2-2017, 12:59 (Update 3-2-2017, 12:59)

''Het probleem met alle cyberoperaties is dat de bewijsbaarheid heel moeilijk is'', aldus Koenders. De opsporing moet daarom worden verbeterd, zegt Koenders, maar dat kan volgens hem niet in een handomdraai.

Het maakt het moeilijk om bijvoorbeeld de Russen erop aan te spreken. ''Daar zit precies het punt, dat je dus met bewijsbaarheid zit'', aldus Koenders. De minister liet weten dat het kabinet vrijdag spreekt over de Nederlandse cyberstrategie.