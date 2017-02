Musk blijft in adviesraad Trump

PALO ALTO - Elon Musk, de ondernemer achter PayPal, Tesla en SpaceX, blijft in de raad die de Amerikaanse president Donald Trump adviseert. Dat heeft Musk in een verklaring op Twitter laten weten. Uber-oprichter en -topman Travis Kalanick liet zijn medewerkers donderdag nog weten uit de raad die trump adviseert over economie te stappen.

Musk geeft in zijn verklaring aan dat hij in december akkoord ging met deelname aan de raad om mee te kunnen praten over zaken die belangrijk zijn voor de VS en de wereld. In de bijeenkomst van vrijdag zal Musk samen met anderen hun bezwaren over het inreisverbod voor vluchtelingen en reizigers uit zeven overwegend islamitische landen kenbaar maken en suggesties doen om het beleid aan te passen, schrijft hij.

Daarbij geeft de Tesla-topman aan dat adviesraden enkel advies geven. ‘’Deelname betekent niet dat ik het eens ben met de acties van de regering.’’

Musk uitte eerder nog via Twitter kritiek op het inreisverbod. ,,Veel mensen die nadelig door dit beleid getroffen worden, zijn juist sterke aanhangers van de Verenigde Staten'', twitterde de Tesla-baas. ,,Zij hebben het juiste gedaan en niets verkeerds, en zij verdienen het niet om afgewezen te worden.'' Het inreisverbod voor burgers uit enkele overwegend islamitische landen is ,,niet de beste manier'' om de uitdagingen waar de VS voor staan aan te gaan, aldus Musk.

Uber lag onder vuur vanwege de beslissing van Kalanick om samen te werken met de president. Daarbij zou Uber hebben geprofiteerd van de staking van taxichauffeurs in New York uit protest tegen het inreisverbod van Trump. ,,Deelname was geen ondersteuning van de president of zijn programma, maar helaas is het wel zo opgevat'', schreef Kalanick in de mail aan zijn personeel. Hij voegde eraan toe dat ,,immigratie en openheid voor vluchtelingen een belangrijk deel vormen van het succes van ons land en van Uber''.