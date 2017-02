Politie betaalde Microsoft te veel door fout

ANP Politie betaalde Microsoft te veel door fout

DEN HAAG - De politie heeft in 2008 per ongeluk een kleine 3 miljoen euro te veel betaald aan Microsoft door een administratiefout. Een politiewoordvoerder bevestigt woensdagmiddag een bericht hierover van Nu.nl.

Door ANP - 1-2-2017, 17:26 (Update 1-2-2017, 17:26)

In 2008 werden door een verkeerde opgave 13.656 licenties voor Microsoft Work at Home besteld voor alle politiemedewerkers voor het toenmalige ICT-verzorgingsgebied Midden-Nederland. Deze software werd echter helemaal niet gebruikt. Volgens de politie heeft een beheerder Office Pro Work at Home kennelijk verward met het normale Office Pro pakket.

Door dit misverstand viel de factuur voor de politie veel hoger uit dan normaal. De fout werd pas later opgemerkt toen het al te laat was en de 2.961.029,11 euro via een wederverkoper was overgemaakt aan Microsoft.

Rechtszaak

Nadat de politie de fout had ontdekt, werd contact opgenomen met Microsoft. Die weigert vooralsnog echter het geld terug te betalen. De politie probeert de miljoenen daarom nu via een rechtszaak terug te krijgen. Donderdag vindt een zitting in de zaak plaats bij de rechtbank in Den Haag.

In 2005 maakte de politie overigens een soortgelijke fout, blijkt uit de documenten die de politie vanwege de zaak bij de rechtbank heeft ingediend. In dat geval werd uiteindelijk ruim 765.000 euro teruggestort aan de politie.

De politie laat verder weten dat de situatie die in 2008 leidde tot de administratiefout zich nu niet meer zal voordoen. Vanwege de reorganisatie van de politie is de ICT inmiddels gecentraliseerd. Ook beschikt de politie nu over een 'expertisecentrum licenties', dat de deskundigheid en middelen zou hebben om van de belangrijkste softwareproducten van de politie op ieder moment de juiste gebruikscijfers te kunnen ophoesten.