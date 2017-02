Amazon steekt miljard in vliegveld

CINCINNATI - Amazon heeft een thuisbasis gekozen voor het overvliegen van bestellingen. Het Cincinnati/Northern Kentucky International Airport, op de grens van de staten Kentucky en Ohio, wordt die 'hub' voor de vliegtuigen van Amazon Prime Air. Amazon steekt er 1,5 miljard dollar in, omgerekend 1,4 miljard euro.

Door ANP - 1-2-2017, 8:52 (Update 1-2-2017, 8:52)

Amazon zet veertig vrachtvliegtuigen op de luchthaven. Dat levert meer dan 2000 banen op. Amazon heeft al elf pakhuizen in Kentucky.

Amazon Prime Air is een dienst voor de klanten van Amazon Prime, enkele tientallen miljoenen mensen. Zij krijgen pakketjes sneller en gratis geleverd. Met de eigen vloot en een eigen vliegveld is Amazon niet langer afhankelijk van de vrachtvliegtuigen van anderen. Prime Air wil in de toekomst ook drones gebruiken om bestellingen af te leveren.