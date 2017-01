Snapchat stuurt links via QR-codes

VENICE BEACH - Snapchat komt met een vernieuwde QR-code om links te delen. Gebruikers kunnen met de vernieuwde app een Snapcode aanmaken voor een link. Die kunnen hun vrienden dan met de camera van hun telefoon lezen.

Door ANP - 31-1-2017, 23:06 (Update 31-1-2017, 23:06)

Het is onduidelijk of de snapcodes een enorme verbetering zijn. Gebruikers kunnen links nu al in tekst sturen. Voor bedrijven kan een snapcode op hun website wel praktisch zijn.

De mogelijkheid om snapcodes te maken en gebruiken komt eerst beschikbaar voor iOS-gebruikers en later voor gebruikers met een Android-toestel.