ANP 'Verkiezingsuitslag is te hacken'

HILVERSUM - Hoewel we met potlood stemmen, zijn de verkiezingen in Nederland wel te hacken. Het programma dat de aangeleverde uitslagen bij elkaar optelt is namelijk zeer kwetsbaar, meldt RTL Nieuws dat er verschillende veiligheidsexperts naar liet kijken. De stemmen in Nederland worden per stembureau geteld en daarna op een onbeveiligde usb-stick ingeleverd bij een regiopunt dat alle stemmen bij elkaar optelt. Vervolgens gebeurt dat opnieuw bij de twintig kieskringen en het centraal stembureau.

Door ANP - 30-1-2017, 18:32 (Update 30-1-2017, 18:32)

Het programma om de stemmen op te tellen, genaamd Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV), mag op computers met een verouderd besturingssysteem worden geïnstalleerd en mag op met het internet verbonden computers worden geïnstalleerd. Bovendien slaat het programma de stemuitslagen tijdens het invoeren in een onbeveiligd tijdelijk bestand op. Dat zou dus gemanipuleerd kunnen worden waardoor partijen meer of minder stemmen toebedeeld krijgen dan ze eigenlijk hebben gekregen. OSV geeft ook geen melding als er met het tijdelijke bestand geknoeid wordt.

De Kiesraad laat in een reactie op de bevindingen van RTL weten dat Fox-IT de beveiliging van de software laat onderzoeken. Ook worden de uitgebrachte stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen met de hand nageteld door middel van een ,,representatieve steekproef''. De Kiesraad liet aan RTL Nieuws niet weten of dat gebruikelijk is.