Belgische robotbaby in geboorteregister [video]

ANP Belgische robotbaby in geboorteregister

HASSELT - De baby heet Fran Pepper, weegt 28 kilo en is 1 meter 20 lang. Ze is maandagmorgen in het stadhuis van het Belgisch-Limburgse Hasselt in het geboorteregister ingeschreven. Een primeur voor België want de ,,flink uit de kluiten gewassen meid” is een mensvormige robot.

Door ANP - 30-1-2017, 14:08 (Update 30-1-2017, 14:45)

Astrid Hannes, directeur Onderzoek van hogeschool PXL in Hasselt, en IT-departementshoofd Francis Vos tekenden als 'ouders' de officiële akte. Ook burgemeester Nadja Vananroye zette haar handtekening.

De robot zal 'opgroeien' op de campus van de school tussen de studenten en onderzoekers. Fran Pepper wordt opgeleid tot receptioniste van de school. In de toekomst wil PXL nog meer robots inzetten, maar het is volgens Vos niet de bedoeling dat ze mensen uiteindelijk vervangen.

Vananroye is enthousiast over de nieuwe 'burger'. ''Fran is heel toegankelijk. Voor je het weet, ben je met haar in gesprek."

