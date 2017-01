App stuurt zieke burgemeester Amsterdam kaart

AMSTERDAM - Amsterdammers en anderen kunnen burgemeester Eberhard van der Laan via een speciale app een kaartje sturen. Van der Laan lijdt aan uitgezaaide longkanker en maakte vorige week bekend dat de vooruitzichten niet goed zijn.

Door ANP - 30-1-2017, 11:22 (Update 30-1-2017, 11:22)

De dienst heet Eberhardpost en is een onderdeel van de app Omapost. Daar kunnen mensen kunnen een kaartje ontwerpen en schrijven, dat vervolgens wordt geprint en fysiek wordt verstuurd, via de 'ouderwetse' post. Omapost betaalt de rekening voor de kaartjes aan Van der Laan. ''Dit is een man die voor heel veel mensen een voorbeeld is. We willen de burgemeester daarom graag een hart onder de riem steken'', zegt oprichter Wilbert van de Kamp tegen het AD.

Eberhardpost zit in een update van Omapost die dinsdag beschikbaar komt en minstens twee weken actief blijft.