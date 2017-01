Beheerder Live Bioscoop moet dokken

ROTTERDAM - Een 23-jarige Rotterdammer die op een Facebookpagina onder meer films toonde die nog in de bioscoop draaien moet 7500 euro betalen. Dat is de Rotterdammer overeengekomen met de Stichting Brein, de belangenbehartiger van eigenaars van auteursrechten. Op de pagina Live Bioscoop, die nog wel in de lucht is, kunnen ook geen films meer worden bekeken.

Door ANP - 27-1-2017, 15:20 (Update 27-1-2017, 15:20)

Volgens directeur van BREIN Tim Kuik was sprake van diefstal van inkomsten van bioscopen en rechthebbenden. ‘’Daar moest zo snel mogelijk een einde aan komen.’’

De anonieme beheerder probeerde geld te verdienen met zijn illegale activiteiten door de verkoop van advertentieruimte op zijn pagina en de oproep geld te doneren. Zo kon BREIN zijn identiteit vaststellen.

De pagina werd inmiddels door ruim 26.000 mensen gevolgd. Volgers konden herinneringen ontvangen voor vertoningen. Ook konden zij stemmen op verschillende films en de streams op hun eigen pagina delen.

Aan de Rotterdammer was een verbod opgelegd. Op het negeren van dat verbod stond een dwangsom van 2000 euro per dag, tot een maximum van 50.000 euro. Nu er een schikking is getroffen, is de zaak volgens BREIN echter afgedaan. De Rotterdammer heeft ook beloofd geen nieuwe pagina te openen. Op de oude staat nu dat de pagina wordt gesloten en waarom dat gebeurt. Behalve de 7500 euro die de Rotterdammer moet betalen, zullen ook eventuele verdere inkomsten naar BREIN gaan.