'Cyberchef Rusland spioneerde voor VS'

WASHINGTON - Een cyberspecialist van de Russische geheime dienst FSB die in Rusland is opgepakt, wordt verdacht van spionage voor de Verenigde Staten. Dat meldden de onafhankelijke kranten Novaya Gazeta en The Moscow Times donderdag.

Door ANP - 26-1-2017, 23:54 (Update 26-1-2017, 23:54)

Sergej Michailov zou de Amerikanen op het spoor van een verhuurder van serverruimte hebben gezet. Die servers zouden door hackers zijn gebruikt bij cyberaanvallen en -spionage, onder meer op verkiezingssystemen in Arizona en Illinois.

Rusland zou inmiddels vier mensen hebben gearresteerd. Onder hen is een manager van cyberbeveiliger Kaspersky, Roeslan Stojanov, en een andere FSB-medewerker, Dmitri Dokoetsjajev.