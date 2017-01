Tesla klaagt ex-hoofd autopilot aan

ANP Tesla klaagt ex-hoofd autopilot aan

PALO ALTO - Tesla heeft een aanklacht ingediend tegen de ex-directeur van het autopilot-programma. Sterling Anderson wordt beschuldigd van het stelen van bedrijfsgeheimen en het ronselen van zeker twaalf oud-collega's.

Door ANP - 26-1-2017, 23:27 (Update 26-1-2017, 23:27)

Volgens Tesla is Anderson afgelopen zomer begonnen aan een eigen project voor zelfrijdende auto's, Aurora Innovation. Hij zou daarbij samenwerken met het voormalige hoofd van Google's project voor zelfrijdende auto's. Tesla wil via de rechter voorkomen dat Aurora medewerkers van Tesla in dienst neemt. Bovendien eist Tesla dat Aurora geen gebruik mag maken van zijn kennis.

Ongeveer twee weken geleden lekte het vertrek van Anderson uit. Tesla zelf zei er toen niets over, maar maakte wel bekend dat een ander het autopilot-project was gaan leiden.