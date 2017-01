Xiaomi niet bij Mobile World Congress

ANP Xiaomi niet bij Mobile World Congress

BEIJING - Telefoonmaker Xiaomi is dit jaar niet bij het Mobile World Congress in Barcelona. Dat heeft een woordvoerder van het Chinese merk donderdag aan TechCrunch bevestigd. Vorig jaar stelde Xiaomi nog zijn topmodel Mi 5 voor op die beurs.

Door ANP - 26-1-2017, 11:05 (Update 26-1-2017, 11:05)

De stap werd niet verwacht omdat Xiaomi juist een offensief had ingezet om het merk bekender te laten worden bij het grote publiek. De Chinezen waren deze maand daarom ook op CES in Las Vegas. Bronnen laten aan TechCrunch echter weten dat Xiaomi geen nieuw model heeft om in Barcelona te tonen. De introductie van de Mi 6 werd daar verwacht.

Mobile World Congress is een van de grootste beurzen op het gebied van mobiele telefonie. De organisatie van de beurs kreeg eerder al een tegenvaller te verwerken toen bleek dat Samsung zijn nieuwe Galaxy S8 niet in Barcelona aan de wereld toont.