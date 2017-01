Miljoenen Facebook-posts over eed Trump

WASHINGTON - De tumultueuze machtswissel in de Verenigde Staten was ook te merken op Facebook. Op de dag dat Donald Trump de eed aflegde en president werd, zorgden 60 miljoen gebruikers bij elkaar voor 208 miljoen statusupdates, likes, reacties en shares. Een dag later plaatsten mensen 360-gradenfoto's van grote demonstraties tegen Trump.

Door ANP - 26-1-2017, 0:18 (Update 26-1-2017, 0:18)

Facebook heeft de cijfers woensdag naar buiten gebracht. Onder meer Fox News, NBC en USA Today gebruikten Facebook Live 360. Daarmee konden mensen live via panoramabeelden meekijken met de eed en de protesten.