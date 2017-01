'Topman Kaspersky opgepakt voor verraad'

MOSKOU - Roeslan Stojanov, hoofd cybercrime bij beveiliger Kaspersky, is in Rusland opgepakt. Hij wordt volgens staatsmedia verdacht van verraad. De arrestatie gebeurde al in december, maar kwam woensdag naar buiten via de krant Kommersant.

Door ANP - 25-1-2017, 18:16 (Update 25-1-2017, 18:16)

Volgens Kaspersky staat de zaak los van het bedrijf en heeft het te maken met Stojanovs tijd voordat hij in dienst trad. Tegelijk met Stojanov zou ook een bestuurder van geheime dienst FDB zijn opgepakt. Het is niet bekend wat ze concreet zouden hebben gedaan. Volgens zakenblad Forbes moeten ze mogelijk voor een geheim militair tribunaal komen.