ANP Contactloos betalen rukt verder op

AMSTERDAM - Contactloos betalen wordt steeds meer de norm. Bij twee derde van alle betaalautomaten in Nederland kan inmiddels worden betaald door de bankpas of smartphone tegen het betaalapparaat aan te houden. Ruim 19 miljoen betaalpassen en smartphones zijn daarvoor geschikt. Dat meldde Betaalvereniging Nederland woensdag.

Door ANP - 25-1-2017, 7:56 (Update 25-1-2017, 7:56)

Van alle pintransacties was in december 23,5 procent contactloos. Het aantal contactloze betalingen is het afgelopen jaar bijna vervijfvoudigd tot 630 miljoen. In totaal werd er bijna 3,6 miljard keer elektronisch betaald, voor in totaal ruim 97 miljard euro.

Afgelopen jaar was ook het jaar dat mobiel betalen met iDEAL bij onlineshoppen definitief is doorgebroken. In heel 2016 zijn er 282,6 miljoen iDEAL-betalingen verricht, voor 23,7 miljard euro. Daarvan waren er bijna vier op de tien met de smartphone of een ander mobiel apparaat.