Best verkochte boek bij Amazon: Orwell's 1984

LONDEN - De verkoop van het boek 1984 van George Orwell is de afgelopen dagen flink toegenomen. Dat meldt het Britse dagblad The Guardian op basis van cijfers van online retailer Amazon. Het boek staat op de eerste plaats van best verkochte titels bij de online winkelier.

Door ANP - 25-1-2017, 6:14 (Update 25-1-2017, 6:14)

Orwell publiceerde de klassieker in 1949. Het boek gaat over een dystopische wereld waarin men een nieuwe taal, Newspeak, spreekt die twee tegenovergestelde beweringen met elkaar verenigen. Orwell schetst een beangstigend beeld van een wereld waarin de vrije media is verdwenen en informatie alleen nog wordt verstrekt door het ministerie van de waarheid die zogenaamde 'alternatieve feiten' presenteert.

De verkoop van 1984 zit in de lift sinds de installatie van Donald Trump als president van de VS. Zijn perschef Sean Spicer ging een dag na de inauguratie in op berichtgeving dat er minder bezoekers bij de inauguratie van Trump waren dan bij de eedaflegging in 2009 van Barack Obama. Luchtfotos en aantallen reizigers van de metro in Washington bevestigden het verschil in bezoekersaantallen tussen Obama en Trump. Maar Spicer ontkende en ging zelfs zo ver te beweren dat het aantal bezoekers van Trumps eedaflegging het hoogste was in de geschiedenis van de VS.

Campagnemanager Kellyanne Conway ging nog een stap verder nadat ze werd bevraagd over de onjuiste bewering van de perschef en sprak van 'alternatieve feiten' die de regering Trump wilde presenteren. Orwell's 1984 staat op Amazon te koop voor 7,75 euro.