ANP Apple bouwt app om AirPods te vinden

CUPERTINO - Toen Apple vorig jaar zijn draadloze koptelefoontjes lanceerde, zeiden veel mensen dat ze bang waren die AirPods te verliezen. Apple heeft daar een typische Apple-oplossing voor gevonden: een app. In de app Find My iPhone zit nu de feature Find My AirPods. Die laat de gebruiker weten waar de koptelefoontjes liggen.

Door ANP - 24-1-2017, 22:42 (Update 24-1-2017, 22:42)

De AirPods zijn met Bluetooth verbonden met de iPhone 7. Als de eigenaar ze zoekt, probeert de telefoon de koptelefoons te pingen. Dat kan alleen binnen een afstand van een paar meter. Als dat niet lukt, laat de telefoon zien waar de AirPods voor het laatst contact hadden met Bluetooth, en waar ze dus zouden kunnen liggen.

De AirPod-zoeker zit in de betaversie van iOS 10.3. De officiële versie komt waarschijnlijk over een paar maanden beschikbaar.