ANP Ouderen actiever op sociale media

AMSTERDAM - Ouderen doen steeds meer met sociale media. Vooral Facebook is populair onder hen, en dan met name onder 80-plussers. Jongeren zijn Facebook juist minder gaan gebruiken, zij zitten liever op Instagram en Snapchat. Dat blijkt uit onderzoek van Newcom onder meer dan 8000 Nederlanders.

Door ANP - 24-1-2017, 21:43 (Update 24-1-2017, 21:43)

WhatsApp is in Nederland het populairst met 10,9 miljoen gebruikers. Van hen maken bijna 8 miljoen mensen er dagelijks gebruik van. Daarna komen Facebook (10,4 miljoen), YouTube (7,5 miljoen), LinkedIn (4,3 miljoen) en Instagram (3,2 miljoen). Twitter is uit de top vijf gezakt. Snapchat is de snelste stijger.

Newcom verwacht dat Facebook en WhatsApp dit jaar blijven groeien. Twitter wordt waarschijnlijk ook voorbijgestreefd door Snapchat.

Volgens het onderzoek zijn Nederlanders niet gerust op hun privacy. Zo maken twee op de drie mensen zich zorgen over het doorverkopen van gegevens. Meer dan de helft weet niet of sociale media te vertrouwen zijn.