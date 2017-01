Google-animatie genomineerd voor Oscar

LOS ANGELES - Google kan dit jaar misschien feest vieren bij de Oscars. Een van de genomineerden in de categorie 'korte animatiefilm' is Pearl van Patrick Osborne. Pearl is gemaakt voor de Spotlight Stories van Google, een reeks virtual reality-animaties die in 360 graden zijn opgenomen.

Door ANP - 24-1-2017, 17:21 (Update 24-1-2017, 17:21)

Pearl gaat over een vader en zijn dochtertje die samen kriskras door de Verenigde Staten rijden in een afgeragde auto. De dochter, in het begin een kleuter, wordt tijdens de animatie volwassen en rijdt verder. De kijker 'zit' op de bijrijdersstoel en bepaalt zelf het beeld door 360 graden te draaien. Pearl ging vorig jaar in première op Google I/O.

Osborne won twee jaar geleden al een Oscar voor de beste korte animatiefilm.