'LG aast op toegang tot Googles Assistant'

ANP 'LG aast op toegang tot Googles Assistant'

SEOUL - LG is volgens BusinessKorea met Google in gesprek om de techniek achter de slimme assistent 'Assistant' te mogen gebruiken in toekomstige smartphones. Naast Google heeft LG ook Amazon op het oog als partner. De Amerikaanse retailer heeft met Alexa vergelijkbare techniek in huis.

Door ANP - 21-1-2017, 8:03 (Update 21-1-2017, 8:03)

Of de gesprekken met Google ergens toe zullen leiden, is twijfelachtig. Momenteel heeft alleen Googles eigen Pixel-smartphone onbegrensde toegang tot de functionaliteiten van Assistant. Door anderen toegang tot de service te geven zou Google mogelijk de eigen glazen ingooien.

Met Amazon is het waarschijnlijk makkelijker schakelen. LG heeft al een deal met Amazon voor het gebruik van Alexa in slimme koelkasten. Die samenwerking uitbreiden naar gebruik in smartphones lijkt niet zo'n hele grote stap.