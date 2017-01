ASML overtreft opnieuw eigen omzetverwachting

VELDHOVEN - ASML heeft afgelopen kwartaal meer omzet behaald dan in de voorgaande periode, en overtrof daarmee voor de tweede keer op rij de eigen verwachtingen. De Veldhovense chipmachinefabrikant wist ook de winstgevendheid op te voeren, blijkt uit de woensdag gepubliceerde kwartaalresultaten.

Door ANP - 18-1-2017, 7:31 (Update 18-1-2017, 7:31)

De opbrengsten kwamen in het vierde kwartaal uit op 1,9 miljard euro, tegen 1,8 miljard euro in het derde kwartaal. Zelf ging het bedrijf uit van een stabiele of licht lagere omzet. De nettowinst ging met een derde omhoog naar 524 miljoen euro. De brutomarge liep op van 46 naar 47,2 procent.

Voor het huidige kwartaal gaat ASML uit van een lichte daling van de omzet, naar circa 1,8 miljard euro. De brutomarge komt naar verwachting uit rond de 47 procent.