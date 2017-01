Zuckerberg: Oculus is geen plagiaat

DALLAS - Oculus heeft de techniek voor virtual reality niet gestolen, heeft Mark Zuckerberg van moederbedrijf Facebook dinsdag gezegd. Zuckerberg moest als getuige voor de rechter verschijnen in Dallas. Een ander bedrijf, ZeniMax, had Oculus aangeklaagd voor plagiaat.

Door ANP - 17-1-2017, 19:47 (Update 17-1-2017, 19:47)

''De producten van Oculus zijn gebaseerd op de technologie van Oculus'', zei Zuckerberg. Hij kocht Oculus in 2014 voor ruim 2 miljard dollar. Bij zulke deals is het normaal dat mensen naar voren komen en proberen een deel van het geld op te eisen, zei hij tegen de rechter.

De zaak draait om John Carmack. Hij is het brein achter legendarische games als Quake, Wolfenstein en Doom, die bekendstonden om hun baanbrekende 3D-graphics. Carmack is een van de oprichters van de studio die de games heeft gemaakt, id Software. Die werd in 2009 gekocht door ZeniMax.

Sinds een paar jaar is Carmack Chief Technology Officer bij Oculus. Daar heeft hij volgens ZeniMax de computercodes van id Software gebruikt. Maar Zuckerberg zei dinsdag dat er ''geen gedeelde codes zijn''.