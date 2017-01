Meer apps gedownload dankzij China

SAN FRANCISCO - De mensheid heeft vorig jaar meer dan 90 miljard apps gedownload uit de App Store en Google Play. Dat is ruim 15 procent meer dan een jaar eerder. De stijging is vooral te danken aan China. Google Play groeit wereldwijd sneller dan de App Store.

Door ANP - 17-1-2017, 19:24 (Update 17-1-2017, 19:24)

Dat blijkt dinsdag uit een jaaroverzicht van het bureau App Annie. De onderzoekers zien een verschil tussen Android en iOS. Android is vooral populair in ontwikkelingslanden. Nieuwe gebruikers daar downloaden eerst de belangrijkste apps, zoals social media en beveiliging. iOS is vooral in trek in de rijkere landen, zoals Nederland. Gebruikers daar hebben die eerste apps allang en downloaden nu vooral gespecialiseerde apps, bijvoorbeeld om mee te beleggen, aldus App Annie.

De Android-gebruikers hebben vorig jaar bij elkaar 900 miljard uur besteed in de apps. Dat is bijna een week per persoon. China, de grootste markt ter wereld, is daar echter niet in meegerekend. Cijfers over iOS-gebruik zijn er niet.

De uitgevers van de apps kregen vorig jaar bij elkaar 35 miljard dollar uitgekeerd, omgerekend bijna 33 miljard euro. Dat is 40 procent meer dan in 2015. Maar als ook de inkomsten van advertenties in apps en van andere Android-stores worden meegerekend, stijgt het totale bedrag naar bijna 89 miljard dollar (83 miljard euro).