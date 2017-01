Oprichter Priceline begint nieuwe reiswebsite

TORONTO - De oprichter van het Amerikaanse internetbedrijf Priceline, Jay Walker, is terug met een nieuwe start-up die de concurrentie zoekt met reissites zoals Expedia en Booking.com, onderdeel van de Priceline Group.

Door ANP - 16-1-2017, 16:52 (Update 16-1-2017, 16:52)

Walker heeft 50 miljoen dollar opgehaald voor Upside.com, een nieuwe website die kleine zakelijke reizigers korting aanbiedt door ze alternatieve reisroutes en accommodaties aan te bieden en pakketreizen van vluchten en hotels samen.

Wanneer reizigers willen boeken via Upside, biedt het algoritme van het bedrijf zes verschillende combinaties aan van vluchten en hotels. Voor die alternatieve opties dient de klant een half uur eerder of later te vertrekken of over te stappen op een andere luchthaven dan oorspronkelijk de bedoeling was. Als de klant akkoord gaat met het geboden alternatief, krijgt die van Upside een beloning in de vorm van 10 tot 15 procent korting en een cadeaubon van bijvoorbeeld internetwinkel Amazon.

De start-up van Walker heeft volgens persbureau Bloomberg afspraken gemaakt met 1200 hotels, waar het verdienmodel van zijn reiswebsite op gebaseerd is. Walker richt zich aanvankelijk op kleine zakelijke reizigers, die gevoeliger zijn om geld te kunnen besparen door zich flexibeler op te stellen, maar Walker verwacht dat zijn model binnenkort ook aanslaat bij grote ondernemingen om te kunnen bezuinigen op zakelijke reizen voor hun personeel.