ANP Uber boeken en betalen in Google Maps

MOUNTAIN VIEW - Het is voortaan mogelijk om vanuit de app van Google Maps een Uber-taxi te bestellen en de rit af te rekenen. Google heeft een nieuwe versie van de app gelanceerd.

Door ANP - 16-1-2017, 11:41 (Update 16-1-2017, 11:41)

Voor een rit is het niet nodig om de Maps-app te verlaten. De gebruiker hoeft alleen in te loggen met een Uber-account. De Uber-app hoeft helemaal niet op de tablet of smartphone te staan. Het werkt zowel op Android als op iOS.