ANP Syriër daagt Facebook om selfiemisbruik

BERLIJN - Een negentienjarige Syrische vluchteling die beroemd werd door een selfie met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, sleept Facebook voor de rechter. Hij verwijt het bedrijf onvoldoende te hebben opgetreden tegen het misbruik van zijn foto, bericht nieuwszender Al Arabiya zaterdag.

Door ANP - 14-1-2017, 20:18 (Update 14-1-2017, 20:18)

Anas Modamani vluchtte in 2015 naar Duitsland en werkt inmiddels als een accountant in Berlijn. Hij ging vorig jaar met Merkel op de foto toen de bondskanselier een vluchtelingenkamp bezocht.

De Syriër kreeg een nare verrassing toen hij later ontdekte dat de selfie volop werd misbruikt op sociale media. Hij werd onder meer ten onrechte in verband gebracht met meerdere aanslagen en het in brand steken van een dakloze man.

Volgens Modamani gaat het vaak om pogingen de reputatie van Merkel en vluchtelingen te besmeuren. ,,Ze gebruikten mijn foto om Merkel terug te pakken omdat ze zoveel vluchtelingen binnenhaalde'', zegt hij in een interview met de Arabische nieuwszender. De rechtbank in Würzburg behandelt de zaak op 6 februari.