Baas Sony Entertainment naar Snapchat

ANP Baas Sony Entertainment naar Snapchat

SAN FRANCISCO - Michael Lynton wordt de nieuwe topman van Snap Inc., het bedrijf achter Snapchat. Hij vertrekt als bestuursvoorzitter bij muziek- en filmbedrijf Sony Entertainment. Het is nog niet bekend wie hem daar opvolgt.

Door ANP - 14-1-2017, 0:46 (Update 14-1-2017, 0:46)

Lynton heeft de medewerkers van Sony Entertainment vrijdag per mail op de hoogte gebracht van zijn vertrek. Lynton kwam dertien jaar geleden bij het bedrijf in dienst. Onder zijn leiding boekte Sony grote kaskrakers, maar werd het ook slachtoffer van een enorme hack.

Lynton was al vanaf het begin betrokken bij Snapchat, hij was een van de eersten die investeerden in de chatdienst. ''Gezien de groei van Snapchat - en mijn toegenomen rol en verantwoordelijkheid daarbij - heb ik onlangs besloten dat dit het juiste moment was om over te stappen'', schreef Lynton aan zijn personeel.

Beursgang

Onder leiding van Lynton zal Snap Inc. naar de beurs gaan. De aandelen komen waarschijnlijk in maart beschikbaar. Snap hoopt ongeveer 4 miljard dollar op te halen, waarmee de totale waarde van het bedrijf op 25 tot 35 miljard dollar zou worden geschat. Met de opbrengst wil Snapchat de concurrentie met Google en Facebook aangaan.