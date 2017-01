Website ethische waakhond VS plat

WASHINGTON - In de dagen nadat de ethische waakhond van de Amerikaanse overheid openlijk kritiek had op de aankomende president Donald Trump, is de site van de Office of Government Ethics platgegaan door alle aandacht. De site kreeg in drie dagen tijd een miljoen bezoekers, terwijl dat er normaal 300.000 zijn in een heel jaar. De servers konden dat niet aan. De beheerder van de site sprak er vrijdag over met de Amerikaanse radiozender NPR.

Door ANP - 13-1-2017, 23:34 (Update 13-1-2017, 23:34)

De directeur van het bureau, Walter Schaub, zei donderdag dat de plannen van Trump tegen mogelijke belangenverstrengeling onvoldoende en ''betekenisloos'' waren. De dienst had Trump eerder al openlijk via Twitter opgeroepen om volledig te breken met zijn bedrijven.