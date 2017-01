Storing bij Facebook Business Manager

ANP Storing bij Facebook Business Manager

MENLO PARK - Bedrijven kunnen voorlopig niets op Facebook zetten. De tool waarmee ze dat doen, de Facebook Business Manager, kampt met een storing. Wie naar business.facebook.com gaat, krijgt een foutmelding. Het is niet bekend hoelang de storing duurt. Ook de oorzaak is onbekend.

Door ANP - 13-1-2017, 19:06 (Update 13-1-2017, 19:06)

Op Twitter, dat het nog wel doet, klagen veel mensen steen en been. Ze vragen zich onder meer af of het komt doordat het vrijdag de 13e is.