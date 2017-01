Lelystad doet gooi naar gigafabriek Tesla

LELYSTAD - Ook Lelystad lonkt naar een gigafabriek die autofabrikant Tesla ergens in Europa wil bouwen. De hoofdstad van Flevoland heeft een bod gedaan via het Netherlands Foreign Investment Agency van het ministerie van Economische Zaken

Door ANP - 13-1-2017, 18:47 (Update 13-1-2017, 18:47)

Tesla is op zoek naar een locatie in Europa voor een grote fabriek voor de productie van elektrische auto's en accu's. Afgelopen najaar liet minister Henk Kamp (Economische Zaken) al aan de Tweede Kamer weten dat het kabinet zijn best gaat doen om die vestiging naar Nederland te halen.

Hij zei daarbij overigens dat de autobouwer vooral keek naar plekken in Zuidoost-Nederland omdat daar al succesvol auto's worden gemaakt. Lelystad denkt evenwel over een aantal sterke troeven te beschikken. Het wijst onder meer op de aanwezigheid van meerdere bedrijven die goed aansluiten bij de activiteiten van Tesla.