Kroes: versoepel fiscale regels start-ups

AMSTERDAM - Voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes heeft het kabinet vrijdag opgeroepen de fiscale regels voor start-ups te versoepelen. Kroes, die tegenwoordig actief is als adviseur bij Uber en de maker van bedrijfssoftware Salesforce, vindt dat het uitgeven van aandelen gemakkelijker moet worden, zegt ze in een interview met Business Insider.

13-1-2017

"De uitgifte van aandelen, het fiscale verhaal daaromheen, dat moet echt makkelijker", aldus Kroes. Startups kunnen nu werknemers aandelen geven. Vaak gaat het om aandelen waar bepaalde voorwaarden voor gelden. Dit soort aandelen wordt belast als loon, waardoor ze voor werknemers minder aantrekkelijk zijn. Ook belastingtechnisch zitten er nadelen aan.

Eerder al klaagde Blende-oprichter Alexander Klöpping over deze situatie. En ook andere bedrijven hebben hier al eens over geklaagd. Kroes wijst erop dat de regels versoepeld moeten worden, maar zegt ook dat in Nederland genoeg kansen zijn voor start-ups als het gaat om financiering. "Dat verhaal dat er in Nederland geen geld te vinden is en je wel naar het buitenland moet, daar heb ik een broertje dood aan", aldus Kroes.