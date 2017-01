Samsung komt in herfst met opvouwtelefoon

SEOUL - Samsung zal waarschijnlijk in het derde kwartaal van dit jaar een opvouwbare smartphone op de markt brengen. De eerste lichting bestaat uit 100.000 exemplaren. Dat meldt The Korea Herald op basis van bronnen binnen de Zuid-Koreaanse techreus.

Door ANP - 12-1-2017, 19:57 (Update 12-1-2017, 19:57)

De techniek achter de opvouwtelefoon zou helemaal klaar zijn. Samsung weet alleen nog niet zeker wat het beste moment is om de telefoon te lanceren. Samsung zit midden in een reorganisatie en is bovendien betrokken geraakt bij een politiek schandaal in het thuisland.

Rivaal LG komt aan het eind van het jaar waarschijnlijk ook met een opvouwtelefoon.