ANP 'Apple wil eigen tv-series en films maken'

NEW YORK - Apple wil zelf televisieseries en op termijn zelf films gaan maken en zo direct de concurrentie aangaan met bedrijven als Netflix, HBO, Amazon en Hollywood-studio's en kabelnetwerken. Dat bericht The Wall Street Journal donderdag. De eigen shows moeten voor abonnees van Apple Music beschikbaar komen.

Door ANP - 12-1-2017, 13:28 (Update 12-1-2017, 13:28)

Apple is volgens de krant al maanden in gesprek met ervaren producers om de rechten op dramaseries te kopen. Ook heeft het bedrijf ervaren marketingdirecteuren bij studio's en kabelnetwerken benaderd voor een baan bij Apple. Na dramaseries wil Apple zich ook richten op films, maar die plannen zijn nog minder ver gevorderd.

In eerste instantie wil Apple zich richten op een klein aantal kwaliteitsseries. Het bedrijf zal dan ook niet de honderden miljoenen of zelfs miljarden dollars besteden die nodig zijn om de concurrentie met Netflix en Amazon volledig aan te gaan. De plannen zijn vooral bedoeld om Apple Music interessanter te maken in de concurrentiestrijd met Spotify.

Via Apple Music biedt Apple nu al enkele documentaires over artiesten en muziek aan. Ook kocht de iPhone-maker de rechten op het tv-programma Carpool Karaoke.