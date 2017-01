Android Wear 2.0 komt in februari

MOUNTAIN VIEW - Google brengt Android Wear 2.0 begin februari uit. Dat blijkt uit een mailtje dat de zoekreus naar ontwikkelaars heeft gestuurd. De nieuwe versie van het besturingssysteem voor wearables stond oorspronkelijk voor afgelopen najaar gepland, maar was door Google al vooruitgeschoven.

Door ANP - 12-1-2017, 8:59 (Update 12-1-2017, 8:59)

In de nieuwe versie van Android Wear zit onder meer ondersteuning voor Android Pay en Google Assistant. Ook hebben apps op het besturingssyssteem geen link met een telefoon meer nodig om te werken.

Google brengt tegelijk met Android Wear 2.0 ook twee smartwatches uit, maakte het bedrijf vorige maand bekend. Die apparaten krijgen niet de merknaam Google of Pixel, maar die van een partner waar Google mee samenwerkt. De stap is opvallend omdat andere bedrijven zoals Motorola, LG en Huawei nieuwe smartwatches juist hebben uitgesteld of voorlopig gestopt zijn met het maken van de wearables vanwege te weinig interesse.