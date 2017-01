Bestellingen bij Takeaway nemen fors toe

ANP Bestellingen bij Takeaway nemen fors toe

AMSTERDAM - Takeaway.com heeft vorig jaar 46 procent meer bestellingen voor maaltijden ontvangen dan in 2015. Dat maakte het beursgenoteerde moederbedrijf van onder meer Thuisbezorgd.nl donderdag bekend.

Door ANP - 12-1-2017, 8:26 (Update 12-1-2017, 8:34)

In heel Europa stroomden 49,3 miljoen orders binnen op de platforms van Takeaway. In Nederland liepen de bestellingen daarbij met bijna een derde op, tot 21 miljoen. In Duitsland zwol de orderstroom met 48 procent aan naar 17,3 miljoen bestellingen. Het bedrijf is verder onder meer actief in België, Oostenrijk, Groot-Brittannië, Polen en Zwitserland en bezorgde ook in die landen veel meer maaltijden dan een jaar eerder.

Takeaway zag de groei in de laatste drie maanden van 2016 verder aantrekken. In het vierde kwartaal werden bijna 15 miljoen bestellingen ontvangen, 54 procent meer dan een jaar eerder.

Topman Jitse Groen schreef de vooruitgang toe aan de beursgang van vorig jaar, die het bedrijf meer financiële armslag heeft gegeven, en de afnemende concurrentie in de markt. Takeaway is in Duitsland nu groter dan de nummers twee en drie samen, terwijl het bedrijf in landen als Polen en Oostenrijk veel meer orders ontvangt dan alle andere aanbieders samen. Groen rekent erop dat Takeaway zijn leidende positie dit jaar verder kan uitbouwen.

De volledige resultaten van 2016 worden op 15 maart gepubliceerd.