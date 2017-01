Instagram voegt reclames toe aan Stories

ANP Instagram voegt reclames toe aan Stories

MENLO PARK - Instagram gaat reclames toevoegen aan zijn Stories-functie. Dat heeft het sociale netwerk, dat onderdeel uitmaakt van Facebook, bekendgemaakt. De reclames worden tussen de verschillende Stories geplaatst.

Door ANP - 11-1-2017, 16:01 (Update 11-1-2017, 16:01)

Met de Stories-functie kunnen gebruikers een verhaal vertellen dat bestaat uit foto's en filmpjes die geannoteerd kunnen worden met tekst en emoji's. De Stories van mensen die je volgt staan naast elkaar bovenaan het scherm in de app en worden nu nog achter elkaar afgespeeld.

Stories is, sinds de introductie in augustus, een van de populairste diensten van Instagram. Inmiddels gebruiken 150 miljoen mensen per dag de dienst, die grotendeels gekopiëerd werd van Snapchat.

Instagram voegde al eerder advertenties toe aan zijn foto-feed. Die verschijnen tussen de foto's die geplaatst zijn door mensen die een gebruiker volgt.