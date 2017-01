Tesla heeft nieuwe baas autopilot

PALO ALTO - Het autopilot-programma van Tesla heeft een nieuwe leider. Sterling Anderson, directeur sinds 2015, is vertrokken. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een bron binnen het bedrijf.

Door ANP - 11-1-2017, 9:26 (Update 11-1-2017, 9:26)

Tesla zegt niets over Anderson, maar heeft wel bekendgemaakt dat Chris Lattner 'vicepresident voor autopilot-software' is geworden. Lattner komt over van Apple, waar hij verantwoordelijk was voor Swift, de programmeertaal die wordt gebruikt voor iOS-apps