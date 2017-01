Cyberspionage tegen Draghi en Renzi

ANP Cyberspionage tegen Draghi en Renzi

ROME - De president van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi, en de Italiaanse oud-premier Matteo Renzi zijn het slachtoffer geworden van cyberspionage. De Italiaanse politie heeft dat dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 10-1-2017, 14:45 (Update 10-1-2017, 14:45)

Twee mensen zijn opgepakt. Het gaat om belegger Giulio Occhionero en zijn zus Francesca Maria Occhionero. Giulio wilde de informatie waarschijnlijk gebruiken om met voorkennis te kunnen handelen.

De twee verdachten zouden in totaal 18.000 accounts hebben gekraakt. Daartussen zitten ook de accounts van oud-premier Mario Monti bij de Senaat en bij de universiteit waar hij werkte. Ook enkele kardinalen in het Vaticaan zouden zijn gedupeerd. Het gehackte account van Draghi was niet dat van de Europese bank, maar zijn account bij de Italiaanse centrale bank.

Eye Pyramid

De Occhionero's kregen toegang tot mailaccounts door computers te besmetten met de Eye Pyramid-malware. Die bestond onder meer uit een keylogger, die bijhield welke toetsen een gebruiker indrukt. Zo kregen ze ''vertrouwelijke informatie en gevoelige gegevens'' in handen. Die informatie was vooral interessant voor mensen in ''specifieke financiële kringen'', aldus de Italiaanse politie.