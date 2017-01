Nabestaande terreurdode klaagt Twitter aan

ANP Nabestaande terreurdode klaagt Twitter aan

MAASTRICHT - De partner van het Maastrichtse terreurslachtoffer Alexander Pinczowski heeft in New York berichtendienst Twitter aangeklaagd. Volgens diverse Amerikaanse media heeft Cameron Cain, die verloofd was met Pinczowski, Twitter aangeklaagd omdat terreurorganisaties als IS via sociale media ''onze manier van leven'' zouden aantasten.

Door ANP - 10-1-2017, 14:16 (Update 10-1-2017, 14:16)

Alexander Pinczowski (29) en zijn zus Sascha (26) kwamen in maart vorig jaar om het leven bij de bomaanslag op de luchthaven van Brussel. Vader en Maastrichtenaar Ed Pinczowski bevestigt de rechtszaak tegen Twitter en zegt daarvan op de hoogte te zijn, maar maakt er geen deel uit.

Volgens Cameron Cain floreren terreurorganisaties als IS dankzij sociale media als Twitter en moeten die daarom daarvan worden afgesloten, zo luidt de eis die is neergelegd bij het US District Court in Manhattan.