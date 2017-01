Google wil satellietentak verkopen

MOUNTAIN VIEW - Google wil het onderdeel dat satellietbeelden maakt en verwerkt, verkopen. De techreus is in onderhandeling met Planet Labs over de verkoop van het onderdeel Terra Bella. Zakenkrant The Wall Street Journal en persbureau Bloomberg melden dat.

Door ANP - 10-1-2017, 14:08 (Update 10-1-2017, 14:08)

Google had Terra Bella in 2014 gekocht voor 500 miljoen dollar (473 miljoen euro). Toen heette het nog Skybox Imaging. De naam werd vorig jaar veranderd. Terra Bella heeft zeven kleine satellieten in een baan rond de aarde. Google gebruikte de beelden onder meer voor zijn Maps, maar zou nu tot de conclusie zijn gekomen dat het goedkoper is om zulke beelden in te kopen bij anderen.

Google krijgt bij de verkoop mogelijk een belang in Planet Labs. Dat bedrijf, opgericht in 2011, heeft al enkele tientallen satellieten rond de aarde. Die kunnen meer beelden maken, maar de kwaliteit daarvan is minder dan de opnames van Terra Bella.