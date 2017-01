'Amazon koopt ai-beveiliger Harvest'

SEATTLE - Amazon Web Services, de cloudafdeling van Amazon, heeft in alle stilte cyberbeveiliger harvest.ai overgenomen. Dat bedrijf gebruikt kunstmatige intelligentie (ai) om dataverkeer rond de cruciale systemen van een bedrijf te analyseren. Daarmee denkt het cyberaanvallen en datalekken te kunnen voorspellen en te kunnen voorkomen.

Door ANP - 10-1-2017, 9:18 (Update 10-1-2017, 9:18)

TechCrunch meldt de aankoop op basis van een bron. Amazon zou 19 miljoen dollar (bijna 18 miljoen euro) hebben betaald voor het jonge bedrijf, dat is opgericht door onder andere twee oud-medewerkers van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Het personeel zou verhuizen naar het Amazon-hoofdkantoor in Seattle. Amazon en harvest.ai willen de deal niet bevestigen. De belangrijkste investeerder in harvest.ai, Trinity Ventures, zegt op zijn website dat het bedrijf is ''overgenomen'', maar niet door wie.

Amazon Web Services staat onder leiding van de Nederlander Werner Vogels.