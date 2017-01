Airmail werkt nu samen met Bear en Workflow

ROME - Airmail voor iOS is van een update voorzien die het gebruikers mogelijk maakt om hun mailbox met twee andere apps te laten samenwerken. De Italiaanse e-mailapp werkt vanaf nu samen met de notitie-app Bear en Workflow, een app waarmee handelingen in verschillende apps aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Door ANP - 9-1-2017, 12:48 (Update 9-1-2017, 13:01)

Airmail is samen met Spark op dit moment een van de populairste e-mailapps in de App Store. De app wil vooral een sneller alternatief vormen voor vaak wat zwaardere e-mailapps als de Gmail-app en Mail van Apple. Verder maakt Airmail het eenvoudiger om mailstromen te verwerken dankzij diverse voorgeprogrammeerde acties. In de maandag uitgebrachte update zijn meer van dat soort acties toegevoegd.

Wie Airmail wil uitproberen, moet wel de portemonnee trekken. De iOS kost 5 euro terwijl voor de Mac-app een tientje betaald moet worden.