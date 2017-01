Eerste 'nieuwe' Nokia alleen voor China

ANP Eerste 'nieuwe' Nokia alleen voor China

PEKING - Nokia-fans van over de hele wereld waren dolgelukkig met het nieuws dat hun favoriete merk in 2017 terug zou keren op de smartphonemarkt. De lancering van de Nokia 6, de eerste smartphone van het 'nieuwe Nokia', is voor mensen buiten China op een teleurstelling uitgelopen. De nieuwe smartphone is namelijk alleen in het Aziatische land te koop.

Door ANP - 9-1-2017, 7:39 (Update 9-1-2017, 7:39)

De Nokia 6 neemt het op tegen concurrenten uit het middensegment. Met een 5,5 inch scherm, een Snapdragon 430-processor en een 16 megapixelcamera is de Nokia 6 een middenmoter, maar daar is de prijs ook naar. Omgerekend gaat de Nokia 6 zo'n 250 euro kosten. Het nieuwe toestel van het Finse merk draait overigens wel op de nieuwste versie van Android: Nougat.

Volgens HMD Global, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de nieuwe Nokia's, is voor China gekozen omdat in dat land een enorme groei zit in de smartphonemarkt. En dan met name in het middensegment.