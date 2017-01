App belegt op tweets van Trump

WASHINGTON - Als de machtigste Twitteraar ter wereld zijn telefoon pakt, gaat dat geheid de hele wereld over. En een nieuwe app speelt daar op in: Trump Trigger. Die stuurt zijn gebruikers een alert zodra de aankomende Amerikaanse president Donald Trump een tweet plaatst over een beursgenoteerd bedrijf.

Door ANP - 8-1-2017, 16:39 (Update 8-1-2017, 16:39)

Trump is de laatste tijd boos geworden op autobouwers als Ford, General Motors en Toyota. Die laten auto's in buurland Mexico bouwen. Ook Boeing, Lockheed Martin, Amazon en Carrier hebben kritiek gekregen. De harde woorden van Trump hebben gevolgen voor de aandelenkoersen van die bedrijven, maar ook voor de koersen van andere bedrijven, die de volgende zouden kunnen zijn.

De gebruiker van Trump Trigger krijgt een pushbericht zodra Trump iets schrijft over een bedrijf waarin hij of zij aandelen heeft. Vervolgens kunnen mensen besluiten om aandelen te kopen of juist te verkopen.

