ANP Ook Fransen hengelen naar Tesla-fabriek

FREMONT - In navolging van de Nederlanders hengelen nu ook de Fransen naar de nieuwe Europese fabriek van de maker van elektrische wagens Tesla. De Franse minister van Economische Zaken Michel Sapin heeft Tesla-baas Elon Musk tijdens een werkbezoek proberen over te halen om voor uitbreiding in Frankrijk te kiezen.

Door ANP - 6-1-2017, 20:48 (Update 6-1-2017, 20:48)

Sapin stelde vrijdag onder meer stimuleringsmaatregelen voor Franse consumenten voor elektrisch rijden in het vooruitzicht.

Tesla wil in Europa een grote fabriek voor elektrische auto's en accu's bouwen. De autofabrikant is op zoek naar een geschikte locatie en zou overwegen voor Nederland te kiezen.

Eerder werd bekend dat Nederland zich sterk gaat maken om Tesla over te halen een grote fabriek voor elektrische auto's in Nederland te vestigen. In Tilburg heeft Tesla zelf ook al een fabriek en een servicewerkplaats.